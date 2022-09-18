Посольство КНР: визит чешской делегации на Тайвань нарушает суверенитет Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит чешской делегации во главе с сенатором Йиржи Драгошем на Тайвань серьёзно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, заявили в посольстве КНР в Чехии.

"Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», серьёзным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьёзным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств", — говорится в сообщении.

Визит чешской делегации на Тайвань подрывает политическую основу двусторонних отношений стран, отметили дипломаты.

Ранее МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР. Также в дипломатическом ведомстве КНР призвали США "не разыгрывать тайваньскую карту" в попытках установить контроль над Китаем.

Российский лидер Владимир Путин назвал поездку спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией. По его мнению, так Вашингтон пытался "раскачать ситуацию" в регионе. Путин также назвал визит Пэлоси на Тайвань авантюрой и демонстрацией неуважения в суверенитету других страны.