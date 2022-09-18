Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине.

Трамп также поставил себе в заслугу, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.

"Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро", - рассказал он на митинге в штате Огайо.

Бывший хозяин Белого дома вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения.

"Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", - добавил он.

Как ранее написало издание Der Spiegel, из-за энергетического кризиса немецкую экономику стоит готовится к "трагедии в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузится". В статье отмечается, что стране нарастает паника, но главы концернов и лидеры профсоюзов уже перестали скрывать свою тревогу. Прежде всего, этому шоку подверглись производители бумаги, удобрений и стали. Перечисленные предприятия "транслируют" рост цен остальным экономическим секторам, что стало "вторым актом трагедии".

До этого газета The Wall Street Journal написала, что переход на «зеленую энергетику» стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. По словам журналистов, такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.