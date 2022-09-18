Берлускони считает, что Европу следует сделать военной державой мирового класса

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил мнение, что Европа должна стать мировой военной державой. Об этом пишет ТАСС.

Китай "представляет собой опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане", утверждает политик.

"Поэтому мы должны координировать военные силы всех европейских стран и проводить общую внешнюю политику. Европа, если она хочет быть в состоянии защитить себя от вероятных будущих нападений, должна стать военной державой мирового класса. Мы, наше правительство, будем работать в Брюсселе для достижения этой цели", - - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что боевые действия на Украине доказали, что мягкой силы недостаточно, поэтому Евросоюз должен стать военной силой.

Глава европейской дипломатии также заявлял, что Европе необходимо избежать возникновения российско-китайского союза. По оценке главы Евродипломатии, такой союз может возникнуть в связи с западным давлением, в том числе антироссийских санкций.