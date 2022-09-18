Что произошло в ночь на 18 сентября

В районе железнодорожного вокзала в Херсоне идет контртеррористическая операция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление. До этого стало известно, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне идет контртеррористическая операция. По информации экстренных служб, силовики проводили операцию по ликвидации диверсионно-разведывательной группы. Никакого прорыва украинских войск в Херсонской области нет, отметили там.

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине. Трамп также поставил себе в заслугу, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми словами экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Киев должен отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. По словам дипломатов, это заявление ставит под сомнение "базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ".

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге.

Возле населенного пункта Правдино Херсонской области ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления. В процессе боевых действий российские вооруженные силы за несколько часов уничтожили свыше 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

Соединенные Штаты и НАТО потребуют от Украины за военную помощь ее территории для военных баз, считает журналист Пабло Леаль. Обозреватель отмечает, что Киеву за помощь по ленд-лизу придется покрыть огромный долг перед США и Североатлантическим альянсом. Для этого, пишет он, Украина отдаст свои территории в распоряжение Вашингтона и НАТО.

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар назвали судьбоносным для Запада заявление президента России Владимира Путина, который заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. По мнению политических экспертов, заявление президента свидетельствует о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества.