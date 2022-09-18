Ярослав Нилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Системе быстрых платежей (СБП) следует отменить комиссию и лимит для физических лиц на переводы между своими счетами в разных банках. Соответствующее предложение озвучил заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Ярослав Нилов в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат аргументировал предложение тем, что в период масштабных антироссийских санкций граждане России стали чаще переводить средства на свои счета в других банках, чтобы получить наиболее выгодные условия хранения накоплений.

"При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан", - аргументировал Нилов.

Напомним, Систему быстрых платежей Центробанк запустил еще в 2019 году. Это единый сервис банковских переводов. Он позволяет перекидывать деньги с карты на карту с минимальными комиссиями. На первом этапе ЦБ установил нулевые комиссии.

СБП работает довольно просто. Можно зайти в приложение своего банка (если он входит в СБП) и сделать перевод по номеру телефона получателя. Если у человека счета в разных банках, то система попросит выбрать, в какой именно банк отправить деньги. Они зачисляются мгновенно.