Курс рубля может существенно снизиться на фоне нескольких факторов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин перечислил факторы, которые могут способствовать взлету курса доллара до 100 рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм".

В их числе экономист назвал глобальную рецессию, снижение спроса на сырье, резкое сокращение платежного профицита, геополитическое обострение и новый пакет санкций против России, если на этот раз он окажется действительно эффективным.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин спрогнозировал, что по позициям рубля ударит возобновление покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила.

Напомним, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин выразил мнение, что курс российской валюты по отношению к доллару в сентябре 2022 года может снизиться до 63-67 рублей.