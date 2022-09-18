В России есть риск дефицита дизельного топлива Фото: REUTERS

В России существует риск дефицита зимнего дизтоплива. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

"Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива, - уточнил Аргуша. - С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности".

По его словам, избежать сложной ситуации в этой сфере можно за счет поставок из Белоруссии. Соответствующие переговоры уже ведутся, отметил Аргуша.

В остальном, ситуация на топливном рынке в России остается стабильной, констатировал глава РТС. В частности, цены на топливо, за исключением дизельного, практически не изменились с начала года. Это связано с уменьшением экспорта на фоне роста производства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Европейском союзе начинается битва за российскую нефть, и в случае введения потолка стоимости энергоресурса она только усилится. Такую оценку событий привел журналист Блейз Малли.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

По оценке вице-премьера, установление лимита цен на топливо является полным абсурдом, а попытки изменить рыночные механизмы нефтяной отрасли дестабилизируют ее и представляют угрозу нефтяному рынку, а это может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира.