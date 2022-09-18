Александр Гинцбург. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Штаммы коронавируса меняются быстрее, чем у гриппа, о чем свидетельствуют статистические данные. Об этом сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт обратил внимание, что за 2,5 года пандемии смена циркулирующих штаммов коронавирусной инфекции произошла три раза.

"И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев", - спрогнозировал Гинцбург.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Гинцбург предположил, что летальность от коронавируса в России может резко вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Ученый отметил, что за прошедшие 1,5 месяца летальность от коронавируса в России уже выросла в 3,5 раза.

Напомним, по оценке директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, коронавирус имеет "колоссальный" потенциал изменчивости, который может быть исчерпан еще нескоро. В связи с этим Гинцбург допустил скорое появление нового, более заразного, чем "омикрон", штамма COVID-19.