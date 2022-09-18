В столице Чувашии впервые прошел Гран-при по шахбоксу

Шахбокс активно развивается в России и во всем мире. Фото: администрация города Чебоксары

Первый заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Жуков, прибывший на Гран-при, отметил новизну шахбокса, который активно развивается в России и во всем мире. «Мы видим уникальный вид спорта, в котором классные шахматисты и боксеры одновременно показывают свое мастерство. Самый интеллектуальный вид спорта – шахматы и бокс, как выражение силы и мужества. Я думаю, что сегодня мы с вами будем наблюдать очень интересные поединки, для кого-то этот вид спорта, безусловно, станет открытием», - сказал Александр Жуков.

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поблагодарил Александра Жукова за поддержку данного соревнования и добавил, что Чувашии всегда была спортивной республикой, и сегодня здесь можно наблюдать становление нового вида спорта.

Значительность проводимого мероприятия отметил руководитель Федерации шахбокса России Петр Жуков. «Наверное, это самое масштабное в России из того, что мы делали за последние 7-8 лет. Прекрасные у нас тут спортсмены. И хочу всем пожелать заниматься этим видом этим спорта, приобщать детей. Они станут самыми сильными и умными. Это лучший способ научиться силе духа, силе тела и расчету, тактике», - сказал Петр Жуков.

Участниками соревнований стали 5 спортсменов из Башкортостана, Таджикистана, Санкт-Петербурга, Чувашии и Турции.

По результатам бескомпромиссной борьбы бронзовым призером стал представитель Турции Варол Айберк. Второе место занял представитель Чувашии Дмитрий Прокопьев, немного уступивший в финальном поединке Илсуру Исхакову из Башкортостана.