Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня

Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У берегов восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, в связи с чем объявлена угроза цунами на японском острове Миякодзима. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине примерно 10 километров. В связи с этим население японской префектуры Окинава предупредили об угрозе цунами. По оценкам экспертов, высота волн может достигать одного метра.

Как ранее писал сайт KP.RU, почти 2,5 млн человек на юго-западе Японии оповестили о необходимости эвакуироваться в безопасное место из-за надвигающегося мощного тайфуна "Нанмадол". Ожидается, что он приблизится к острову Кюсю примерно в полдень, после чего изменит направление.

Напомним, заседание ландтага (парламента) Лихтенштейна по защите от землетрясений было прервано землетрясением. Подземный толчки произошли как в тот момент, когда парламентарии обсуждали проблему последствий этого природного явления и защиту от разрушений.