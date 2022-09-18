Лесничие Оренбуржья рассказали о причинах лесных пожаров в области

Люди, работающие на голом энтузиазме, делают все возможное и невозможное, чтобы спасти леса Оренбуржья. Фото: 56orb.ru

Лесничие Оренбургской области рассказали корреспонденту 56orb.ru о причинах стихийных возгораний и о том, где в регионе ситуация с природными пожарами была самой сложной.

Напомним, что 14 сентября, глава Минприроды Оренбуржья Александр Самбурский вручил лесной охране Оренбуржья 12 новых автомобилей LADA Niva Travel. По мнению сотрудников министерства, эти машины помогут быстро определить очаги возгораний и оперативно на это отреагировать.

Однако насколько это решает проблемы отрасли рассказали лесничие на местах. Так, например, у лесников Сары для объезда есть только старенький «ВАЗ 2105». Возможно, на проходимой «Ниве» пожар обнаружить можно было бы намного раньше. Напомним, возгорание в начале сентября в Кувандыкском округе не могли потушить в течение 5 дней.

В Зиянчурино для объезда территории используют так же неприспособленный для этого «ВАЗ-2107». А новые «Нивы» и «Соболь», которые передали в Кувандыкское лесничество, по словам сотрудников, требуют значительных вложений в ремонт.

В Новосибирске лесничие выезжают на УАЗе 1991 года выпуска, на ремонт двигателя которого потратили половину бюджета.

И такая ситуация в очень многих лесничествах региона, однако те хозяйства, которые получили новенькие внедорожники радуются тому, что патрулировать местность будет гораздо проще. Но одной машины все-таки для этого недостаточно.

Люди, работающие на голом энтузиазме, продолжают стараться делать все возможное и невозможное, чтобы спасти леса Оренбуржья. Остается надеяться, что пополнение автопарка и увеличение финансирование поможет по достоинству вознаградить их труд и спасти зеленые насаждения области.