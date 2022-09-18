Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что рассчитывает на выдачу виз всей российской делегации для посещения Генеральной ассамблеи ООН в США. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, ситуация с визами беспрецедентная и осложняет российской делегации организационные и логистические вопросы.

"Если говорить исключительно о делегации министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на неделю высокого уровня сессии, то определенные подвижки есть – часть делегации, включая министра, уже имеет визы. Рассчитываем, что и все остальные входящие в нее лица их получат", - рассказал Полянский.

По его словам, сам факт выдачи виз в США накануне визита - беспрецедентный случай. Это очень сильно осложняет ряд организационных и логистических решений российской делегации.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. В состав делегации России вошли пять человек.

Представитель МИД РФ Мария Захарова на днях получила визу в США для участия в Генассамблее ООН. Однако в американском посольстве продолжают тормозить выдачу виз для остальной делегации. Об этом сообщал ранее сайт KP.RU. Речь идет в первую очередь о сопровождающих Сергея Лаврова.