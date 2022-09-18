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Политика18 сентября 2022 8:30

Полянский заявил, что Россия будет настаивать на запуске арбитража против США из-за виз

Планируется поднять вопрос с регулярной затяжкой в выдаче виз и незаконным изъятием дипломатической собственности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена настаивать на запуске арбитража против Соединенных Штатов из-за накопившихся нарушений прав российских дипломатов со стороны Вашингтона. Об этом сообщил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский.

"Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год, - подчеркнул Полянский. - Ограничения на передвижение (пресловутая "25-мильная зона") имеют еще более давнюю историю".

По словам дипломата, США сорвали все "разумные и ограниченные сроки" для устранения этих проблем, но генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш так и не запустил процедуру арбитража. Москва собирается призвать главу международной организации к инициации этого процесса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты после длительной затяжки времени все-таки приняли решение выдать визу главе министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову, который возглавит российскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН. В МИД РФ также уточнили, что прибыть на мероприятие вместе с министром иностранных дел получили возможность некоторые сопровождающие лица.