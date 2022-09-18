Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена настаивать на запуске арбитража против Соединенных Штатов из-за накопившихся нарушений прав российских дипломатов со стороны Вашингтона. Об этом сообщил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский.

"Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год, - подчеркнул Полянский. - Ограничения на передвижение (пресловутая "25-мильная зона") имеют еще более давнюю историю".

По словам дипломата, США сорвали все "разумные и ограниченные сроки" для устранения этих проблем, но генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш так и не запустил процедуру арбитража. Москва собирается призвать главу международной организации к инициации этого процесса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты после длительной затяжки времени все-таки приняли решение выдать визу главе министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову, который возглавит российскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН. В МИД РФ также уточнили, что прибыть на мероприятие вместе с министром иностранных дел получили возможность некоторые сопровождающие лица.