Производство гаубиц RCH 155 займет 2,5 года. Фото: KMW

Оборонный концерн ФРГ Krauss - Maffei Wegmann начал заниматься производством 18 гаубиц RCH 155, которые будут доставлены на Украину. Об этом пишет DPA со ссылкой на представителя кабмина ФРГ. Стоимость контракта на поставку составляет 216 млн евро.

Производство 18 гаубиц RCH 155 началось уже сейчас, однако как пишет издание, поставлены они будут лишь через 2,5 года. Концерн Krauss - Maffei Wegmann получил одобрение Берлина и заключил контракт на 216 млн евро.

Сайт KP.RU неоднократно писал, что по мнению многих специалистов и представителей различных ведомств Германии, поставки вооружения на Украину серьезно повлияют на ФРГ. Например, глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что поставки оружия Киеву серьезно ослабят запасы бундесвера.

Напомним также, что представители правящей коалиции “Светофор” активно поддерживают поставки оружия на Украину. Они считают, что сейчас тот самый момент, чтобы усилить снабжение, которое позволит скорее завершить конфликт.