Число госпитализаций в России за сутки снизилось почти в полтора раза Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлен 56 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 18 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в заявлении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5884 случая. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3973. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 2134 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа госпитализировано 2232 человека, что ниже в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 101 летальный исход. Полностью выздоровели 42 198 человек.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 20 439 095. Жертвами инфекции стали 386 045 человек, выздоровело 19 387 036 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, штаммы коронавируса меняются быстрее, чем у гриппа, о чем свидетельствуют статистические данные. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.