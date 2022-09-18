Песков заявил, что Россия и Китай не планируют "рулить всем миром"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы "рулить всем миром". Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что подобная склонность наблюдается у некоторых других стран.

"Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, - констатировал Песков. - Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны".

По его словам, Москва и Пекин придерживаются схожей оценки провокационных действий Вашинтона, который оказывает дестабилизирующее влияние на обстановку в различных точках мира.

Как ранее писал сайт KP.RU, слова президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене, сказанные на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, взволновало Соединенные Штаты.

Напомним, Владимир Путин на последней встрече обсуждал с Си Цзиньпином увеличение товарооборота между странами. Об этом сообщил сам российский лидер.