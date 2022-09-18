Председатель парламента Армении Ален Симонян Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в ходе визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению заявил о ключевой роли США в политической и экономической жизни страны, сообщили в парламентской пресс-службе. В числе прочего, Ереван выражает признательность США в достижении "хрупких соглашений" о прекращении огня 14 сентября между ним и Азербайджаном.

"Председатель Национального собрания Армении отметил, что США занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении", - пишут на сайте парламента.

По словам Симонян, визит Нэнси Пелоси пришелся на трудный период Армении - новый виток армяно-азербайджанского конфликта. Председатель парламента считает, что "невозможно было бы провести оценку событий и добиться прекращения огня" на границе без сотрудничества с Америкой.

В сообщении также говорится, что стороны затронули вопросы безопасности Армении и региона в целом с перспективой на дальнейшее межпарламентское сотрудничество с США. Детали обсуждений касаются тех, что будут выноситься в дальнейшем в Совете Безопасности ООН.

"Мы и не подозревали, что наш визит совпадет с датой после военных действий. В США мы гордимся тем, что нас окружают патриотически настроенные армяне, которые также являются нашими гражданами. Они — наша сила, важная составляющая нашей целостности", - сказала Нэнси Пелоси.

Визит представителей США в Армению запланирован на 17-19 сентября. Нэнси Пелоси планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и сложившейся ситуации в области безопасности.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что между Ереваном и Баку достигнуты соглашения о прекращении огня. Ночью 13 сентября Армения сообщила об обстрелах границы, в ходе которых пострадали их граждане, и обвинила в этом власти Азербайджана. Баку в ответ заявил о провокациях со стороны Еревана и так же говорил о потерях со своей стороны в ходе военного столкновения.