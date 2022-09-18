Видео мощного землетрясения на Тайване появилось в соцсетях

Местами оборвались линии электропередачи Фото: Кадр видео

Видео землетрясения на Тайване в воскресенье, 18 сентября 2022 года, появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как в домах раскачиваются люстры, а также мебель и стоящие на них предметы.

На улицах суматоха, люди стремятся как можно быстрее добраться до безопасного места. Также вокруг много пыли. Видны оборванные линии электропередачи. Очевидны сообщают о разрушениях. В частности, местные жители рассказывают о том, что в городе Юйли обрушилось здание.

Информации о пострадавших и жертвах к данному моменту не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, в эпицентре магнитуда подземных толчков составила 7,2. Он находился в прибрежной зоне. В связи с этим население префектуры Окинава на японском острове Миякодзима предупредили об угрозе цунами. По оценкам экспертов, высота волн может достигать одного метра.