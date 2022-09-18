Власти Венгрии готовы пойти навстречу Брюсселю в вопросе реформирования страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) планирует "заморозить" обязательства выплатить 7,5 млрд евро Венгрии из общего бюджета Евросоюза "за коррупцию", что составляет примерно 65% от общих обязательств по финансированию. Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции. Это первый в истории ЕС прецедент, когда ЕК официально предложила заморозить выплаты из бюджета союза.

"Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения (из фонда сбалансированного развития ЕС - EU cohesion fund)", - сказал Хан.

Об этом также анонсировал официальный представитель ЕК Эрик Мамер в своем Twitter.

"В ожидании реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии коллегия Еврокомиссии предложила Совету ЕС принять меры по ограничению бюджета в рамках механизма обусловленности выплат соблюдением верховенства закона", - пишет он.

В течение месяца ЕС будет принимать решение квалифицированным большинством, стоит ли утверждать предложение ЕК. В случае спорной ситуации, рассмотрение может пролонгироваться еще на 2 месяца. Союз должен будет утвердить предложение ЕК до ежегодного распределения средств в бюджете ЕС.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Венгрии готовы пойти навстречу Брюсселю в вопросе реформирования страны, чтобы избежать заморозки финансирования за несоблюдение верховенства закона.