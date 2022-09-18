По мнению Папы Римского, третья мировая война уже наступила Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск воззвал к миру и соблюдению режима прекращения огня на границе между Арменией и Азербайджаном. “Мир возможен, когда откладывают оружие и вступают в диалог”, - сказал Понтифик в интервью газете “Маттино".

"Мне доставили много боли сообщения о последних столкновениях между Азербайджаном и Арменией. Выражаю свою духовную близость родственникам жертв и взываю к сторонам уважать режим прекращения огня,” - заявил Папа Франциск.

Он также добавил, что Ватикан продолжает молиться за страдающий украинский народ и "за мир на любой земле".

По мнению Папы Римского, третья мировая война уже наступила, только она разворачивается не в глобальном масштабе, а “по частям” - в разных уголках планеты. Об этом писал сайт KP.RU. Напомним, понтифика беспокоят события, разворачивающиеся в Европе, которые могут, по его мнению, привести к эскалации ядерного конфликта.