Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова способствовать мирным переговорам Киргизии и Таджикистана Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по поводу ситуации на киргизско-таджикской границе, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Президент призвал к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

"В ходе телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе", - говорится в сообщении.

Также президент РФ добавил, что Москва готова оказать содействие в обеспечении стабильности на границе Киргизии и Таджикистана и способствовать мирным переговорам.

14 сентября произошла перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана. Причиной стал выстрел со стороны киргизского пограничника, который увидел таджикских солдат, которые “в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы”. Днем ранее, 17 сентября, обстрелы прекратились, наступил режим тишины.