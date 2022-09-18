Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава “Росатома” Алексей Лихачев в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что специалисты миссии МАГАТЭ в своих заключениях руководствуются политическими мотивами. Он считает, что они прекрасно знают, кто на самом деле обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

"Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции - она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом", - добавил глава "Росатома".

В докладе миссии МАГАТЭ, опубликованном 6 сентября, по итогам экспертизы говорится, что необходимо прекратить обстрелы Запорожской АЭС и ее территории для “поддержания физической целостности станции”. Обстрелы станции могут привести к мощному выбросу радиоактивных веществ в атмосферу.

На данный момент станция находится под контролем российских военных, также присутствуют двое представителей миссии МАГАТЭ.

Минобороны РФ регулярно сообщает, что со стороны ВСУ происходят обстрелы ЗАЭС. Так 17 сентября министерство заявило о 15 снарядах, выпущенных украинскими войсками.

Ранее сайт KP.RU писал, что подача электроэнергии возобновилась после ремонта одной из четырех основных линий передачи.