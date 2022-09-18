Сотни протестующих вышли на митинг с требованием о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Фото: Александр Патрин/ТАСС

Сотни протестующих вышли на митинг с требованием о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса". Протест проходит у центра искусств "Гафесчян", куда ранее прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В публикации издания говорится о сотнях митингующих. В их числе присутствуют представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.

По его словам, граждане Армении недовольны итогами войны в Карабахе 2020 года. Он считает, что Россия и Турция “100 лет назад подписали… антиармянский договор”, ссылаясь на который прозападный политик обвиняет Москву и Стамбул в утрате Карабаха.

Тигран Хзмалян уверен в том, что выход из ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и присоединение к НАТО и ЕС вернет Армении Карабах при военном содействии Запада.

Митингующие несут с собой флаги США, плакаты с требованиями о выходе из ОДКБ и скандируют соответствующие лозунги.

Альянс демократических сил Армении также распространил требования к властям республики выйти из ОДКБ, вступить в союз с западными странами, пригласить и разместить на границе Армении и Азербайджана миротворческие силы ООН, запретить вещание на территории Армении российских телеканалов.

18 сентября сайт KP.RU писал о заявлениях председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. Он считает, что США играют ключевую роль в политических и экономических процессах Армении и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

Неоднократно спикеры с российской стороны подчеркивали, что Запад намерен вытеснить Россию из Закавказья. Напомним, директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявлял, что Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном.