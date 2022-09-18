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Политика18 сентября 2022 13:23

Путин на следующей неделе проведет серию совещаний по ситуации в экономике РФ

Президент России также готовится отправиться в поездку в один из регионов страны
Александр КИСЛОВ
Стали известны планы российского президента Владимира Путина на предстоящую неделю

Стали известны планы российского президента Владимира Путина на предстоящую неделю

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин проведет серию совещаний по экономике, в ходе которых он обсудит экономическую ситуацию в стране с высокопоставленными федеральными чиновниками (прежде всего, с членами правительства РФ).

Ожидается, что экономические совещания Путин проведет на следующей неделе. Соответствующую информацию распространил журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на федеральном телеканале "Россия 1", не уточняя конкретных дат и подробностей повестки предстоящих совещаний президента РФ по экономике.

Кроме того, по информации "России 1", существует вероятность того, что на следующей неделе Путин отправится с рабочей поездкой в один из регионов РФ (в какой именно субъект федерации может приехать российский лидер, не уточняется).

Также в программе Путина на следующую неделю значится и вручение верительных грамот послам иностранных государств, которые начинают свою работу в стране.