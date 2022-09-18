Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече с представителями Еревана наносят вред и без того "хрупкому" перемирию между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

В сообщении отмечается, что слова Пелоси в Ереване сделаны "на основе армянской пропаганды".

“Они наносят серьезный удар по предпринимаемым сегодня усилиям по нормализации отношений между двумя странами. Односторонние шаги и безосновательные заявления, подобные этим, способствуют не укреплению хрупкого мира в регионе, а наоборот, нарастанию напряженности", - говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана подчеркивает, что Нэнси Пелоси "до сегодняшнего дня намеренно ни разу ничего не сказала об агрессии Армении против Азербайджана и о продолжавшейся около 30 лет оккупации и этнических чистках, которым подверглись сотни тысяч азербайджанцев".

По мнению Баку спикер Конгресса решила воспользоваться визитом в Ереван, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры для поддержания своей внутриполитической повестки.

18 сентября, во время трехдневного визита в Армению спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, Ереван и Вашингтон обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества. Напомним, сайт KP.RU писал, что Армения возлагает надежды на США в урегулировании конфликта на армяно-азербайджанской границе и отмечает ключевую роль Америки в политической и экономической жизни региона.