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В мире18 сентября 2022 14:21

В Греции отметили, что рубль стал одной из сильнейших валют

Россия стала регулирующим органом, которая "включает и выключает кран"
Владимир РОМАНЕНКО
Российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире

Российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас в эфире греческого телеканал ERT-1. Россия стала регулирующим органом, который поворачивает газовый кран.

“Рубль стал одной из самых сильных валют с момента роста цен на природный газ. Россия сумела стать регулирующим органом, который включает и отключает кран (поставок газа и иных энергоносителей)”, - считает политик.

Он также отметил, что ни США, ни “даже Россия” не теряют ничего в геостратегическом и экономическом плане от Западных санкций. Больше всего пострадала Европа, которая “на данный момент катится кубарем” без должного руководства и грамотного стратегического мышления.

А по мнению премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, все текущие последствия “осознанный выбор” Европы. Об этом ранее писал сайт KP.RU. Премьер подчеркивал, что антироссийские санкции - самые серьезные из всех, что когда либо вводились. Россия, по его мнению, использует газ “как оружие”, и, в попытках от него отказаться, Европа вынужденно “подвергла наши общества сложному процессу”.