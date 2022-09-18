Российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский рубль стал одной из самых сильных валют в мире, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас в эфире греческого телеканал ERT-1. Россия стала регулирующим органом, который поворачивает газовый кран.

“Рубль стал одной из самых сильных валют с момента роста цен на природный газ. Россия сумела стать регулирующим органом, который включает и отключает кран (поставок газа и иных энергоносителей)”, - считает политик.

Он также отметил, что ни США, ни “даже Россия” не теряют ничего в геостратегическом и экономическом плане от Западных санкций. Больше всего пострадала Европа, которая “на данный момент катится кубарем” без должного руководства и грамотного стратегического мышления.

А по мнению премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, все текущие последствия “осознанный выбор” Европы. Об этом ранее писал сайт KP.RU. Премьер подчеркивал, что антироссийские санкции - самые серьезные из всех, что когда либо вводились. Россия, по его мнению, использует газ “как оружие”, и, в попытках от него отказаться, Европа вынужденно “подвергла наши общества сложному процессу”.