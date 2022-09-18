Доктор Курпатов опроверг «эпидемию депрессии» у россиян Фото: Shutterstock

Знаменитый психотерапевт Андрей Курпатов опроверг «эпидемию депрессии» среди россиян. Но врач посоветовал быть особенно чутким к своему психологическому здоровью осенью.

Минувшей осенью в аптеках скупали антидепрессанты, но это, по мнению врача, вовсе не свидетельствует об «эпидемии депрессии». Многие переживают, что из-за санкций антидепрессанты могут закончиться в аптеках, поэтому стали закупать лекарства в срок. Ведь резко прерывать прием таких препаратов нельзя.

Врач напомнил, что в настоящее время стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Осень – это время года, когда у многих начинается кризис. К тому же, новостной фон усугубляет депрессивное состояние.

- Избыточное потребление тревожной информации способно приводить к внутреннему беспокойству, стрессу, нарушению сна. И постепенно человек может оказаться в состоянии депрессии. А вот никакой эпидемии депрессии - нет, — подтвердил доктор Пятому каналу.

А специалисты Минздрава РФ пришли к выводу, что алкоголь не стоит использовать в качестве средства для поднятия настроения, поскольку он не способен настроить на позитивную волну. А вот некоторые продукты питания могут стать настоящим источником спокойствия и побороть депрессию, пишет газета "Известия".

Обычно осенней депрессией люди называют биохимическую реакцию организма на дефицит солнечного света и тепла. Подобная реакция наблюдается почти у всех людей, но в разной степени, пишет ФАН.

Социальные сети могут привести к серьезному психическому расстройству. Такой вывод после проведенных исследований сделали ученые из Гарвардского университета в США. Исследование показало, что чем активнее люди проводят время в соцсетях, тем больше они чувствуют себя несчастными, передает телеканал "360".