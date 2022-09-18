Руководит протестом в Кишиневе оппозиционная партия "Шор" Фото: Shutterstock

Партия “Шор” - представители молдавской оппозиции, намерены сделать регулярные митинги постоянными протестами у стен правительства в центре Кишинева до тех пор, пока власти Молдавии не уйдут в отставку. Об этом заявил член партии "Шор" Дину Цуркану, возглавляющий Оргеевский районный совет республики, выступая со сцены перед митингующими.

Представитель оппозиции считает, что если организовать “нон-стоп" протесты, правительство рано или поздно подаст в отставку.

Оппозиционная партия "Шор" проводит регулярно митинги в центре Кишинева, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и досрочных парламентских выборов.

“День и ночь мы будем тут, на ступенях парламента и администрации президента, пока они не уйдут", - сказал Цуркану.

По его словам, партия намерена даже установить палатки, чтобы протестующим было где ночевать. Он добавил, что многим участникам митинга также мешает полиция добираться до Кишинева из разных районов Молдавии.

Движение транспорта возле парламента блокируется протестующими. Полиция следит за порядком, но не вмешивается.

Об одном из многотысячных митингов в Молдавии ранее писал сайт KP.RU. Это был один из первых крупных протестов против Майи Санду, который состоялся 9 сентября. Народ скандировал: "Долой Майю Санду!", "Мы - народ!"