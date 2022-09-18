Марин Ле Пен выступила с жестким заявлением по поводу введения Францией санкций против России Фото: REUTERS

Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что руководство ее страны допустило большую "геополитическую ошибку", поддержав введение антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине. По ее словам, жителям Франции еще долго придется расплачиваться за данное ошибочное решение команды президента Эммануэля Макрона.

"Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России", - сообщила Ле Пен 18 сентября 2022 года, выступая на конференции партии "Национальное объединение" (она является главой фракции данной партии в нижней палате французского парламента).

Как уточняет ТАСС, в своем выступлении Ле Пен отдельно акцентировала внимание на том, что ЕС ввел сразу несколько пакетов жестких антироссийских санкций, находясь "в состоянии истерии от украинского конфликта". По мнению бывшего кандидата в президенты Франции, отказ от политики санкционного давления на РФ неизбежно произойдет, а само введение санкций будет признано ошибкой.