Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 сентября 2022 15:03

Экс-глава МИД Румынии Марга привел новые аргументы необходимости отказа Украины от части своей территории

Бывший румынский министр полагает, что украинские земли нужно разделить между несколькими странами
Александр КИСЛОВ
Андрей Марга уверен, что отказ Украины от части своей территории - крайне важный и необходимый шаг

Андрей Марга уверен, что отказ Украины от части своей территории - крайне важный и необходимый шаг

Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга полагает, что его резонансные высказывания о неестественном состоянии границ Украины являются исторической истиной. Об этом он сказал, отвечая на обвинение внешнеполитического ведомства в неприемлемости его слов.

"Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", — сообщил Марга в прямом эфире румынского телеканала Digi 24.

Ранее экс-глава внешнеполитического ведомства Румынии сообщил, что, по его мнению, нынешние границы Украины — неестественные, поэтому Киев непременно должен будет уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии. В частности, Марга, также являющийся известным румынским философом, политологом и политическим аналитиком, полагает, что Донбасс рано или поздно официально станет частью России.

Также при реализации данного сценария, как считает Марга, Венгрии может отойти Закарпатье, Польше - Голиция, а Румынии - Буковина. По его словам, подобная перспектива развития событий вполне реальна и отказ Киева от части территорий через какое-то время станет попросту неизбежен.