Андрей Марга уверен, что отказ Украины от части своей территории - крайне важный и необходимый шаг Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга полагает, что его резонансные высказывания о неестественном состоянии границ Украины являются исторической истиной. Об этом он сказал, отвечая на обвинение внешнеполитического ведомства в неприемлемости его слов.

"Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", — сообщил Марга в прямом эфире румынского телеканала Digi 24.

Ранее экс-глава внешнеполитического ведомства Румынии сообщил, что, по его мнению, нынешние границы Украины — неестественные, поэтому Киев непременно должен будет уступить часть своих земель России, Польше, Венгрии и Румынии. В частности, Марга, также являющийся известным румынским философом, политологом и политическим аналитиком, полагает, что Донбасс рано или поздно официально станет частью России.

Также при реализации данного сценария, как считает Марга, Венгрии может отойти Закарпатье, Польше - Голиция, а Румынии - Буковина. По его словам, подобная перспектива развития событий вполне реальна и отказ Киева от части территорий через какое-то время станет попросту неизбежен.