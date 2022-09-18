У Григория Лепса родился внук. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист России Григорий Лепс впервые стал дедушкой. В своем телеграм-канале певец написал, что его старшая дочь Инга Лепс родила ему внука.

“Слава Богу!!!Я впервые стал дедом!!! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, всё в порядке. СПАСИБО!!!”, - пишет Лепс.

В апреле старшая дочь Лепса Инга впервые в 37 лет вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина, после чего они сообщили о пополнении. Григорий Лепс уже тогда предвкушал, что будет хорошим дедушкой.

Менее чем за два часа под постом появилось под три сотни комментариев восторженных поклонников, которые поздравляют певца с пополнением в семье. Фанаты уверены, что их кумир будет отличным дедушкой.

В июле 2022 года телеведущая Регина Тодоренко рассказала о пополнении в семье. Она родила своего сына Мирослава в бассейне, при этом ее первенец трехлетний Миша наблюдал за рождением. Не так давно ведущая поделилась особенностями развития своего старшего сына. У него обнаружили тактильную гиперчувствительность. Ребенок отказывается от объятий и боится прикосновений.