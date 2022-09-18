Кардиолог дала советы, как обезопасить себя от повторного инфаркта

Кардиолог посоветовала отказаться от курения и худеть, чтобы избежать повторного инфаркта Фото: Shutterstock

Врач-кардиолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Надежда Козминская дала советы, как избежать повторного инфаркта.

Люди, которые в зоне риска, должны отказаться от вредных привычек. Необходимо отказаться от курения и других плохих привычек. Причем важно отказаться не только от активного, но и от пассивного курения.

- Это имеет большое значение для предотвращения повторного инфаркта, — отметила Козминская NEWS.ru.

Врач также напоминает, что нужно следить за питанием, придерживаться диеты. Полезно есть больше овощей и фруктов, употреблять орехи, рыбу – ее рекомендуется есть не реже двух раз в неделю.

А вот от красного мяса и жаренных блюд лучше отказаться. Их нужно заменить в рационе вареными, тушеными или слегка обжаренными продуктами.

Физическая активность тоже очень важна в вопросе сохранения здоровья. После перенесенного инфаркта нужно уделять спорту не менее 30-50 минут в день.

- Программу реабилитации подбирает врач. Можно сделать упор на ходьбу, плавание, велосипед, если доктор разрешит, — рассказала Козминская.

Еще одна важная мера профилактики повторного инфаркта – это снижение веса. Особенно опасно абдоминальное ожирение в окружности талии. Критичным считается показатель более 80 см у женщин и 88 см в окружности у мужчин.