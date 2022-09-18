Египет намерен экспортировать газ на 8,5 - 10 млрд долларов в 2022-2023 году

В текущем 2022-2023 году Египет планирует нарастить экспорт газ на сумму в $8,5 - 10 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В текущем 2022-2023 году Египет планирует нарастить экспорт газ на сумму в $8,5 - 10 млрд долларов. Об этом рассказал в эфире канала Al Arabiya министр нефти Египта Тарик аль-Мулла.

"Мы работаем над рационализацией потребления электроэнергии, чтобы увеличить объемы газа, предназначенного для экспорта", - сказал он.

Кроме того, Аль-Мулла сказал, что в более холодные осенние месяцы Египет сможет сжижать большие объемы газа для дальнейшего экспорта.

Министр также отметил, что за последний финансовый год страна уже экспортировала газа на сумму более $6,5 млрд.

Египет еще в 2018 году перешел на самообеспечение газом. Согласно оценкам экспертов, запасы природного газа в стране составляют 2,2 трлн кубометров

В июне 2022 года Египет подписал с ЕС и Израилем трехсторонний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области торговли, транспортировки и экспорта сжиженного природного газа из еврейского государства в Европу.

Ранее сайт KP.RU писал, что Египет является одним из главных партнеров России в Африке по поставкам зерна, туристическому потоку и т.д. Благодаря связям Каира с Брюсселем, Россия может поставлять свои товары через Египет, как через посредника, отмечают эксперты.