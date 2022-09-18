Врач рассказал, как понять, что человек становится алкоголиком Фото: Евгения ГУСЕВА

Психиатр-нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная заявила, что онять, что человек становится алкоголиком, можно по нескольким простым признакам.

Во-первых, по словам врача, человек, страдающий алкоголизмом, начинает думать об алкоголе. В частности, ему кажется, что бокал или бутылка спиртного гарантированно сделают праздник интересным и веселым. «При этом человек, как лев, борется за свое право на алкоголизм. Любой разговор, связанный с его зависимостью, вызывает в нем злобу. Мне попадались подобные пациенты, у которых фраза "Я не алкоголик!" была как мантра», — сказала специалист в беседе с Lenta.ru

Впоследствии человек перестает осознавать свою норму и регулировать количество выпивки, обратила внимание она. «Тут бокал — там рюмка. И провалы в памяти начинаются после выпивки. Ограничивать себя — нет, не слышали. Тогда, кстати, в алкоголиках проявляется хитрость и лживость. Человек может клясться, что выпьет рюмочку, а потом его находят мертвецки пьяным», — пояснила специалист.

О конечной стадии привыкания, по ее словам, свидетельствуют утрата рефлекса тошноты и толерантность к спиртному.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил ,что частое употребление крепкого алкоголя способствует более быстрому переходу к алкоголизму. Организм адаптируется и уже не воспринимает более лёгкие напитки с градусом. Крепкий алкоголь к тому же более жёстко воздействует на нервную систему и головной мозг, вызывает более выраженные реакции со стороны сердца и сосудов, передает Life.ru.

Кстати, глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что необходимо создать комплексную программу по борьбе с алкоголизмом. Кроме того, по мнению Нилова, необходимо жестко контролировать продажу алкоголя подросткам, рассказывает телеканал"360".