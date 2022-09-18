В АТОР спрогнозировали сокращение турпотока в Европу до 3% Фото: Олег ЗОЛОТО

В АТОР спрогнозировали снижение интереса к поездкам в Европу почти в два раза. С февраля интерес к турам в Европу сократился на 95% в сравнении с временами пандемии. А после введения визовых ограничений многие предпочли отказаться от поездок в европейские страны.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прогнозирует, что показатель упадет еще сильнее. А на смену европейским направлениям придет Турция и Египет. Уже предлагаются по этим направлениям скидки до 60%.

- Это направление не восстановится в ближайшее время. Скорее всего, из-за визовых ограничений, цифра уменьшится практически до 3% от допандемийный времен, - отметил Мурадян в беседе с NEWS.ru.

Помимо проблем с визами, многих волнуют сложности с оплатой за рубежом, к тому же, высокие цены на перелеты. Добраться в ЕС можно только с пересадками через Турцию или Ближний Восток. Стоимость билета эконом-классом доходит до 200 тысяч рублей.