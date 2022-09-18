Юрист Виноградов предостерег россиян от галочек в пользовательских соглашениях и cookies Фото: Архив "КП"

Декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов рассказал, чем грозят бездумные «галочки» в cookies и пользовательских соглашениях в интернете.

«В первую очередь, сведения о пользователях собираются для рекламы: с их помощью маркетологи настраивают индивидуальные предложения. Эти данные принадлежат не только владельцам сайта или мобильного приложения, но и другим компаниям, с которыми они заключили партнерское соглашение. И никто не может дать гарантии, что в определенный момент эти сведения не будут проданы нечистыми на руку сотрудниками организации или просто не станут добычей киберпреступников», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

При помощи плашки о принятии всех cookies, которая сейчас всплывает практически на каждом сайте, разработчики собирают информацию о каждом пользователе и его действиях, поделился Виноградов.

Ранее эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артем Казанцев предупредил, что расширения интернет-браузеров зачастую требуют разрешения читать или изменять данные на странице, то есть получают доступ к информации пользователя. По словам специалиста, следует устанавливать лишь необходимые расширения для снижения угрозы данным, рассказывает "Москва 24".

Кстати, почти половина жителей России в этом году столкнулись со взломом личных страниц в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования «АльфаСтрахования» по теме кибербезопасности, которые есть в распоряжении RT. Отмечается, что об однократном факте взлома сообщили 30,5% опрошенных, многократном — ещё 12,4%. Согласно исследованию, почти половина участников опроса получали фейковые сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи.