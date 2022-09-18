Дмитрий Полянский публично обвинил западные страны в пособничестве преступлениям украинских нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад, поставляя на Украину дальнобойную артиллерию и ракетные установки, становятся пособниками преступлений Киева против мирных жителей, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнеров пособниками преступлений Украины против мирного населения», — написал Полянский на своей странице в социальной сети Twitter. По его мнению, подобные действия западных политиков крайне недопустимы и бесчеловечны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил о том, что в случае, если Вашингтон начнет поставлять Киеву баллистические ракеты MGM-140 ATACMS, то Соединенные Штаты неизбежно станут непосредственной стороной украинского конфликта.

В связи с этим высокопоставленный российский дипломат публично предупредил руководство США о недопустимости подобных действий, которые могут привести к прямому военному столкновению Соединенных Штатов с РФ.