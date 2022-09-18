Эксперт дала советы, как помочь ребенку скорее справляться с уроками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проректор по обучению и развитию Академии "Ростеха" Юлия Шикова дала советы, которые помогут школьникам поскорее справляться с домашним заданием. Чаще всего ученикам не хочется тратить домашнее время на уроки, дети отвлекаются, норовят посидеть в телефоне.

Эксперт советует научить ребенка выполнять дела по частям. Такой метод позволит справляться с тяжелой работой максимально оперативно.

Нежелание школьника возвращаться к урокам дома вполне понятно. Вернувшись из школы ему хочется играть, встречаться с друзьями, заниматься спортом.

В итоге выполнение заданий затягивается, взрослые до ночи пытаются заставить ребенка делать уроки. Чтобы минимизировать временные затраты, эксперт советует рассказать школьнику о матрице Эйзенхауэра и методе Парето. Грубо говоря, нужно научить ребенка «есть слона по частям».

- Сначала мы делаем большие дела, потом по мере важности. Помним, что для ребенка важна мотивация в освоении нового дела. Особенно хорошо работает "как взрослые", но могут быть и другие варианты, — объяснила эксперт Life.

Родителям следует приучить ребенка делать «домашку» с самого сложного, передает телеканал "360".

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