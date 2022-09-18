Финансист Емельянов посоветовал желающим взять кредит дождаться минимальных ставок по ним Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил ,что желающим взять кредит стоит дождаться минимальных ставок по ним, так как они будут падать вслед за ключевой.

«Лучше дождаться максимального падения ключевой ставки. Особенно если вас интересует крупная сумма на долгий срок», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

По его прогнозам, ставки по кредитным картам могут упасть с нынешних 26-32% до 20-24% годовых. По автокредитам — с нынешних 16% до 12%.

Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку ещё на 50 базисных пунктов. Теперь она составляет 7,5%, передает ОТР объявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. После резкого повышения ставки весной до 20%, Центробанк постепенно снижает её уже несколько месяцев.

Кстати, снижение ключевой ставки Банком России поспособствует небольшому понижению ставок по кредитам, но понизятся и ставки по банковским вкладам. Об этом заявил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. По его словам, существенного влияния на рынки и рубль это не окажет, так как всё движется в рамках ожиданий.