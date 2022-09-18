Телеведущий Владимир Познер считает, что мог переболеть омикроном Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер опроверг информацию о своем заболевании коронавирусом и госпитализации. Кроме того, он рассказал, что за все время пандемии у него один раз было подозрение на омикрон.

«Весь этот шум напрасен, потому что я здоров, я не госпитализирован, и я не знаю, откуда этот слух пошел — это фейк. К новой волне я никак не готовился, не ревакцинировался. Может быть, за все это время у меня был омикрон, но это не проверено. Это было год тому назад, так и неясно, а так нет, не болел», — поделился он в беседе с Lenta.ru

Как рассказывал RT, информацию об экстренной госпитализации Познера опубликовал Telegram-канал Mash. Там сообщалось, что ведущего якобы доставили в больницу с коронавирусом.

Ранее Познер заявил, что россиян, которые отказываются носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции, нужно штрафовать на 25–50 тыс. рублей. При этом он предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом серьезно штрафовать, рассказывают "Известия".