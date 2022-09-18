Диетолог назвала варианты полезного школьного перекуса Фото: Андрей КАРА

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала варианты полезного школьного перекуса. Эксперт посоветовала давать школьнику еду с собой в пластиковом контейнере с разделителем, чтобы влажная еда не контактировала с более сухими продуктами.

Полезным вариантом перекуса могут быть орехи, они «насытят энергией» ребенка.

- Можно выбрать кешью, фундук, грецкий орех, а также сухофрукты (предварительно вымытые), - советует RT Писарева.

Хорошим перекусом станут сушеные яблоки или свежие фрукты, порезанные кубиками.

Если ребенок испытывает сильный голод, подойдут мини-сэндвичи из зернового хлеба с сыром. Либо ребенку можно купить крекеры или сделать овощную нарезку.

- В контейнер можно положить с собой помидоры черри, огурцы, сельдерей, редис. Можно сделать ролл из лаваша с куриной грудкой, - посоветовала диетолог.

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