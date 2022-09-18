В Госдуме предложили поднять социальные выплаты части населения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что депутаты планируют вынести на рассмотрение вопрос об увеличении фиксированных частей некоторых социальных пенсий. В частности, поднять выплаты хотят инвалидам и детям, потерявшим кормильца в возрасте до 18 лет.

«На последнем заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов было поддержано два правительственных законопроекта, которые нацелены на улучшение качества жизни населения. Один из них касается инвалидов, а другой введения беззаявительного порядка назначения пенсии по случаю потери кормильца для детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях», — сказала она в беседе с Lenta.ru.

Как ранее выяснили «Известия», в Госдуму в ближайшее время депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким будет внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан». Документом предлагается увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.

Кстати премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года соответствующие суммы увеличатся сразу на 10%. В результате средний размер страховой выплаты неработающим пенсионерам составит около 19,4 тыс. рублей в месяц. В то же время уровень МРОТ достигнет порядка 15,3 тыс. рублей, а прожиточный минимум на душу населения превысит 13,9 тыс. рублей. Всего на эти цели власти собираются направить почти 510 млрд рублей, а инициатива затронет в общей сложности 54 млн россиян, рассказывает RT.