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Здоровье18 сентября 2022 17:17

Россиянам рассказали, как правильно следить за здоровьем зубов

Стоматолог Кадькалова считает, что на здоровье зубов категорически нельзя экономить
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Стоматолог Кадькалова считает, что на здоровье зубов категорически нельзя экономить

Стоматолог Кадькалова считает, что на здоровье зубов категорически нельзя экономить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основательница и главный врач стоматологической клиники Наталия Кадькалова рассказала, что делать, чтобы меньше тратить на лечение зубов.

«Если уже есть какие-то проблемы с зубами, которые необходимо решать, то я не советую экономить на этом. Нужно обратиться в хорошую клинику, к хорошему думающему стоматологу, чтобы потом не приходилось перелечивать этот зуб или систему зубов. С моей точки зрения, в этом есть грамотная экономия», — сказала она в беседе с "Пятым каналом".

По ее словам, сохранить здоровье зубов поможет правильная и качественная гигиена полости рта: если вы регулярно чистите зубы, используете зубную нить, ирригатор, то кариесу неоткуда будет браться, так как во рту не будет патогенных организмов.

Ранее ортодонт-стоматолог Александра Тарова дала советы по уходу за полостью рта. Она заявила, что желательно пользоваться не только зубными щётками, но и ополаскивателями, зубными нитями и межзубными ёршиками. Как отметила врач, при чистке зубов важно делать выметающие движения — в направлении от десны к режущему краю или жевательной поверхности, а также возвратно-поступательные (при очищении жевательных поверхностей зубов) и круговые, передает RT.