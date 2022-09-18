Россиянам рассказали, как правильно следить за здоровьем зубов

Стоматолог Кадькалова считает, что на здоровье зубов категорически нельзя экономить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основательница и главный врач стоматологической клиники Наталия Кадькалова рассказала, что делать, чтобы меньше тратить на лечение зубов.

«Если уже есть какие-то проблемы с зубами, которые необходимо решать, то я не советую экономить на этом. Нужно обратиться в хорошую клинику, к хорошему думающему стоматологу, чтобы потом не приходилось перелечивать этот зуб или систему зубов. С моей точки зрения, в этом есть грамотная экономия», — сказала она в беседе с "Пятым каналом".

По ее словам, сохранить здоровье зубов поможет правильная и качественная гигиена полости рта: если вы регулярно чистите зубы, используете зубную нить, ирригатор, то кариесу неоткуда будет браться, так как во рту не будет патогенных организмов.

Ранее ортодонт-стоматолог Александра Тарова дала советы по уходу за полостью рта. Она заявила, что желательно пользоваться не только зубными щётками, но и ополаскивателями, зубными нитями и межзубными ёршиками. Как отметила врач, при чистке зубов важно делать выметающие движения — в направлении от десны к режущему краю или жевательной поверхности, а также возвратно-поступательные (при очищении жевательных поверхностей зубов) и круговые, передает RT.