В США открыто заговорили о прямом непосредственном участии Вашингтона в военных действиях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США предоставляют Киеву большую часть военной помощи, что делает фактически делает Вашингтон стороной конфликта на Украине. С соответствующим заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил американский генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог.

"С тех пор как мы стали отправлять Киеву вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы сказали, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Ведь мы уже сторона этого конфликта", - отмети бывший высокопоставленный военный, также ранее работавший советником экс-президента США Дональда Трампа.

Таким образом, как полагает Келлог, администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена, уже длительное время публично врет жителям США и всему миру о своей роли в конфликте на Украине.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о том, что дальнейшие поставки американского наступательной вооружения Киеву сделают США прямом участником военного конфликта на Украине.

По мнению высокопоставленного российского дипломата, у властей США еще есть шанс не допустить подобного негативного сценария развития событий. Если же поставки вооружения ВСУ продолжатся (и, тем более, будут наращиваться), то Вашингтону необходимо будет всерьез учитывать высокий риск прямого военного столкновения России и США на Украине.