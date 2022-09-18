IT-эксперт Костунов считает, что YouTube является «очень уютной площадкой» для разного рода мошенников Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube является «очень уютной площадкой» для разного рода мошенников, считает IT-эксперт Илья Костунов.

«Модераторы платформы часто закрывают глаза на опасный контент, а также игнорируют официальные запросы на удаление тех или иных деструктивных материалов от органов государственной власти. Распространители вирусов и другие мошенники просто-напросто пользуются тем бардаком, который творится на видеохостинге», — пояснил эксперт в беседе с "Ридусом".

По словам специалиста, злоумышленники создают привлекательные ролики, обещают золотые горы, но их главная цель — убедить пользователя установить сомнительное приложение.

Дальше преступники могут похитить деньги со счетов человека или использовать его компьютер в качестве элемента сети для совершения больших хакерских атак, добавил Костунов.

Халява для русского человека - святое. Получить что-то просто так - повод для гордости и бахвальства. Мошенники и раньше пользовались этой, если хотите, чертой менталитета. А с развитием интернета масштабировали и автоматизировали процесс. Почему все это сказки? И как сохранить свои деньги, когда вокруг столько мошенников, которые пытаются их отнять? Классический развод - «Грандиозный опрос». Его суть - якобы разные бренды хотят узнать мнение потребителей. Выделили на социологию $450 тысяч. И готовы заплатить каждому, кто ответит на шесть простых вопросов. Ну и классика жанра: число бонусов ограничено, время поджимает. Тем, кто прошел банальнейший опрос, с фанфарами сообщают, что им причитается 100 тысяч рублей! Подробнее читайте в материале сайта KP.RU