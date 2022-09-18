Юрист посоветовал поставить запреты на сделки с квартирой, прежде чем сдавать ее в аренду Фото: Евгения ГУСЕВА

Сдача квартиры в аренду – это хорошая статья доходов, но рискованная. Часто можно нарваться на мошенников. Как избежать проблем при сдаче жилья в аренду, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

В первую очередь эксперт советует обратиться в МФЦ и поставить запрет на любые сделки с данной недвижимостью. Нужно это для того, чтобы обезопасить себя от черных риэлторов. Известны случаи, когда недвижимость продают без участия собственника.

- При запрете ни одна операция с вашей недвижимостью не сможет быть совершена без физического присутствия владельца недвижимости, - советует юрист.

Еще одним защитным механизмом от продажи вашей квартиры, будет наложение обременения. Делается это путем заключения договора займа под залог недвижимости, пишет Ридус.

Но сделать его нужно с кем-то из близких и надежных родственников, а взамен взять расписку без даты о том, что сумму по договору тот человек получил в полном объеме.

- Такое обременение нужно зарегистрировать в Росреестре, сделать это можно у нотариуса, - делится эксперт.

Заключая договор с квартиросъемщиками, он рекомендует составить опись имущества, находящегося в помещении. Прописать число проживающих и их паспортные данные.

А вот квартиросъемщикам эксперт советует проверять документы, на основании которых сдается данное жилье. Ведь мошенниками могут быть и те, кто выдают себя за владельцев недвижимости.

В договоре должны быть прописаны все реквизиты сторон, личные документы и пункты о возмещении ущерба.