Алексис Ципрас выступил с громким заявлением о последствиях украинского кризиса для Евросоюза Фото: REUTERS

Европа стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине, считает экс-премьер-министр Греции Алексис Ципрас. При этом он полагает, что Россия не понесла экономического ущерба из-за введенных против нее санкций, США также ничего не потеряли.

«Мы считаем, что от большого кризиса на Украине главный проигравший, кроме, конечно, украинского народа и людей, которые потеряли свои жизни, главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии», — рассказал Ципрас в интервью греческим журналистам в ходе 86-й Салоникской международной выставки.

По мнению бывшего премьера Греции, российский рубль лишь укрепляется, несмотря на все введенные против РФ жесткие санкции, и сейчас является одной из наиболее стабильных мировых валют.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен публично заявила о том, что считает участие Парижа в антироссийских санкциях "большой геополитической ошибкой" команды нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона.

По мнению Ле Пен, ошибочность санкционной политики в отношении РФ уже становится очевидной, поэтому данный курс через какое-то время вполне может быть пересмотрен. Также экс-кандидат на пост президента Франции полагает, что Макрон избрал крайне неэффективную стратегию действий в ходе украинского кризиса, за которую предстоит расплачиваться рядовым французам.