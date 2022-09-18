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Политика18 сентября 2022 17:31

Экс-премьер Греции Ципрас считает, что Европа стала главным пострадавшим от украинского кризиса

Влиятельный греческий политик полагает, что ЕС избрал крайне неправильную стратегию поведения по украинскому вопросу
Александр КИСЛОВ
Алексис Ципрас выступил с громким заявлением о последствиях украинского кризиса для Евросоюза

Алексис Ципрас выступил с громким заявлением о последствиях украинского кризиса для Евросоюза

Фото: REUTERS

Европа стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине, считает экс-премьер-министр Греции Алексис Ципрас. При этом он полагает, что Россия не понесла экономического ущерба из-за введенных против нее санкций, США также ничего не потеряли.

«Мы считаем, что от большого кризиса на Украине главный проигравший, кроме, конечно, украинского народа и людей, которые потеряли свои жизни, главный проигравший в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии», — рассказал Ципрас в интервью греческим журналистам в ходе 86-й Салоникской международной выставки.

По мнению бывшего премьера Греции, российский рубль лишь укрепляется, несмотря на все введенные против РФ жесткие санкции, и сейчас является одной из наиболее стабильных мировых валют.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен публично заявила о том, что считает участие Парижа в антироссийских санкциях "большой геополитической ошибкой" команды нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона.

По мнению Ле Пен, ошибочность санкционной политики в отношении РФ уже становится очевидной, поэтому данный курс через какое-то время вполне может быть пересмотрен. Также экс-кандидат на пост президента Франции полагает, что Макрон избрал крайне неэффективную стратегию действий в ходе украинского кризиса, за которую предстоит расплачиваться рядовым французам.