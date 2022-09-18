Владимир Путин сделал крайне важное и жесткое заявление о судьбе поставок российского газа в ЕС, полагают в Турции Фото: kremlin.ru

Читатели турецкого онлайн-издания Haber 7 выразили поддержку заявлению президента РФ Владимира Путина о возможности полного прекращения всех поставок энергоносителей странам Запада в случае введения ценового лимита на нефть и газ.

«Путин, я аплодирую тебе», — отмечает один из читателей турецкого.

«Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа», — добавил другой интернет-пользователь.

«Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо», — заявил еще один комментатор.

Ранее Путин сообщил о том, что Европа рискует "замерзнуть" предстоящей зимой в случае полной остановки поставок российского газа странам ЕС.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия готова пойти на прекращение поставок своего топлива тем странам, которые официально поддержат введение потолка цен на российские нефть и газ.

Кроме того, поводом для возможной остановки поставок газа из РФ в Европу может стать отказ западных лидеров и коммерческих компаний принимать предложенную Москвой на высоком уровне новую схему оплаты российских энергоресурсов (речь идет о схеме, согласно которой недружественные России государства должны оплачивать российских газ исключительно в рублях с помощью счета в Газпромбанке).