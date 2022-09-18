Reuters: американский генерал Милли призвал ВС США к бдительности из-за конфликта на Украине

По мнению Марка Милли, американские военные должны быть готовы к любому развитию событий на Украине Фото: REUTERS

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, находящийся в Варшаве, сообщил, что размещенные в Европе американские военные должны "поддерживать высокую степень готовности" на фоне ситуации на Украине.

По словам военачальника, "мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности". При этом американский генерал также отметил, что его слова не указывают на то, что, по его мнению, имеет место какая-либо повышенная угроза. "В ситуации с войной вы просто не знаете с высокой степенью вероятности, что произойдет дальше", - цитирует Милли агентство Reuters.

Ранее американский генера-лейтенант в отставке Джозеф Келлог, на протяжении нескольких лет являвшийся советником экс-президента США Дональда Трампа, сообщил о том, что на данный момент Соединенные Штаты уже фактически стали стороной украинского конфликта.

Свою позицию он в интервью американскому телеканалу Fox News обосновал тем, что США активно поставляют Киеву крайне мощное вооружение (в частности, на вооружении ВСУ стоят американские реактивные системы залпового огня HIMARS). В связи с этим Келлог заявил, что администрация Джо Байдена и сам президент США вводят всех в заблуждение относительно истинной роли Вашингтона в боевых действия на Украине.