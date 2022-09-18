CNN: Белый дом не смог объяснить семьям Уилана и Грайнер требования России по обмену

В Белом доме не могут дать пояснений о том, когда находящиеся в российских тюрьмах граждане США смогут вернуться на родину Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам осужденных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными. Об этом рассказала американскому телеканалу CNN супруга Грайнер Шерил.

«Это была не та встреча, на которой президент сообщил мне новости, которые я хочу услышать. <...> Не думаю, что они до конца разобрались, чего именно хочет Россия для заключения обмена», — сообщила она журналистам, уточнив, что не располагает какой-либо конкретной информацией о деталях и подробностях возможного обмена Грайнер и Уилана на россиян, находящихся в заключении в Соединенных Штатах.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев допустил возможный обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывающего в США тюремный срок россиянина Виктора Бута, а также сообщил, что между Москвой и Вашингтоном в настоящее время идут соответствующие переговоры.

В августе Химкинский городской суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков. Баскетболистка уже приняла решение об обжаловании данного приговора суда. Американец Пол Уилан, об обмене которого также ведут переговоры с РФ власти США, в настоящее время отбывает в одной из российских исправительных колоний строгого режима 16-летний тюремный срок за шпионаж.